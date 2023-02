Hijo de ‘la Gata’ sería facilitador de paz hasta el 22 de marzo

Entre tanto, la OACP publicó el pasado miércoles un abecé en el que indica que la figura de gestor o promotor de paz, mencionada en la Ley 975 de 2005 y en el Decreto 1175 de 2016 “se restringe a miembros de grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML) y la puede hacer únicamente el presidente de la República”.

Sigue: “La labor de los gestores de paz es contribuir a gestionar e implementar acuerdos humanitarios durante la fase de diálogos con su respectivo GAOML. Por medio de esta figura se podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la medida de aseguramiento, de pena o solicitar la pena alternativa en contra miembros o ex miembros de grupos armados organizados al margen de la ley. Sin embargo, la designación no suspende o pone fin en ningún caso a los procesos judiciales y los gestores tendrán que responder a las autoridades competentes en caso de ser requeridos. La designación no se trata de una amnistía o un indulto. El Estado no asignará salarios a los gestores de paz, ni generará contratos laborales".

Así mismo, sobre el "facilitador o figura de 'autorización verificación de voluntad de paz'" se hace mención en el Decreto 601 de 2020, para la que "el Alto Comisionado para la Paz puede autorizar a una persona para que contribuya a verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los Grupos Armados Organizados (GAO)”.

Además, indica que “Las personas autorizadas como facilitadores adelantarán gestiones siguiendo las orientaciones y en coordinación con el Alto Comisionado para la Paz. La designación no suspende o pone fin en ningún caso a los procesos judiciales y los facilitadores tendrán que responder a las autoridades competentes en caso de ser requeridos. La designación no se trata de una amnistía o un indulto”.

Y, finalmente, sobre el vocero de paz se hace alusión en el inciso segundo del parágrafo 1, artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, señalando que "los voceros de paz son integrantes de organizaciones sociales y/o humanitarias que han manifestado a través de sus apoderados la voluntad de ejercer este rol, y que están siendo investigados y no han sido condenados en sus respectivos procesos”.