“Va a haber cese de operaciones ofensivas”: Pablo Beltrán sobre negociaciones

“Va a haber un cese de operaciones ofensivas, mantenemos un dispositivo defensivo por supuesto. Incluso un funcionario del gobierno me dijo y los del Clan del Golfo y entonces yo le dije si no me toca, no lo toco (…)“Todo lo que se acuerda, se cumple. De manera unilateral uno no le impone cosas al otro”, afirmó Beltrán a dicho medio.

El jefe negociador del Eln manifestó que con el gobierno se instaló una mesa pequeña que es donde se toman los puntos más críticos. “Se llevan, ahí se analizan y ahí se llevan a la plenaria”.

En su momento, Beltrán reiteró que los acuerdos sellados en México también incluyen mecanismos para la “participación de la sociedad en la construcción de la paz”, así como el “examen desde una perspectiva democrática, el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional”.