El gabinete de Petro es lento; necesitamos más eficiencia: Iván Name

Las reformas se han enfrentado a múltiples dilaciones, demoras a las que Iván Name, presidente del Congreso, culpa al gabinete del presidente por ser “lento” al tramitar las reformas en el Legislativo.

“A mí no me preocupa estar frecuentando al presidente Petro. Me preocupa que la relación interinstitucional sea respetuosa, por eso le hemos sugerido al presidente Petro que revise su gabinete porque consideramos que el que está y el ritmo que lleva los procesos en el Congreso frente a las expectativas, es lento, y necesitamos más eficiencia”, le dijo Name a Noticias Caracol.