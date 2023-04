“Estoy aprendiendo a producir música”: expresidente Iván Duque

Uno de los momentos más interesantes de la entrevista pasa por el instante en el que le preguntan a Duque por el Gobierno Petro, pero específicamente en las llegadas tarde a ciertos eventos. Al respecto, el exmandatario explica que “ser presidente es exigente en todo sentido. Mentalmente, físicamente, espiritualmente y también en la forma que debes mantener los balances. Allí llegas porque te eligió una gran cantidad de gente”.

Posterior a eso, Eva le pregunto por las ocupaciones extra que tiene Duque para su vida. Al respecto, este señaló que está aprendiendo a producir música.

“Tengo mis guitarras, de las que disfruto mucho y estoy empezando a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores. Conocer un poco más de esa industria que me apasiona”, mencionó.

A su vez, explicó que su sueño es ser productor musical, meta que espera lograr en algún momento.