Invima emite alerta sanitaria por venta ilegal de potenciador sexual

Invima precisó que la Agencia Regulatoria de Estados Unidos (FDA) confirmó que el producto ‘Pink Pussycat’ se encuentra contaminado con sildenafil, ingrediente activo del medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina.

“Este ingrediente no declarado puede interactuar con los nitratos que se encuentran en algunos medicamentos recetados, como la nitroglicerina, y reducir la presión arterial a niveles peligrosos. Por consiguiente, la presencia de sildenafil en las cápsulas de Pink Pussycat hace que sea un medicamento no aprobado para el cual no se ha establecido la seguridad y eficacia y, por lo tanto, sujeto a retiro”, indicó la entidad en un comunicado.