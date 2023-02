Información sobre arroz que llegó desde Pakistán con virus es falsa: Invima

Según se aprecia en redes sociales, la falsa información está circulando a través de las famosas cadenas de WhatsApp.

Dicho mensaje dice: “Me está comentando una amiga que trabaja en Aduanas que llegó un cargamento de arroz y que no pasó las normas de Sanidad porque trae un virus que solo se ve en Pakistán”.

Por favor no compren Arroz Dana que viene de Pakistan en empaque azul!

Por favor no lo compreeen!

Está con virus ese arroz!

No compreeeeeen! pic.twitter.com/gyABamo4cp