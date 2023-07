Las reacciones a los discursos del 20 de julio en el Congreso

El jefe de Estado se refirió a los logros que considera en materia económica y social, entre ellos el control de la inflación, que en junio pasado se ubicó en 12,13 % y completó tres meses con tendencia descendente: “Tuvimos una inflación, por tanto, creciente; llegó hasta 13 punto y pico. Cogiendo el indicador mensual del mes de diciembre, la inflación podría haber llegado a 25 % este año si hubiera continuado así. Bueno, hoy la inflación mensual es 0,3. No daría sino para un 5 % de inflación anual. Es decir, hemos vencido la inflación”.

Así mismo, reportó una reducción en 76 % de la deforestación en la selva amazónica durante el primer trimestre de 2023 y en 29,1 % el año pasado a nivel nacional: “Logramos que el mundo lo ayude a financiar. Ustedes lo hicieron en el proyecto de adición presupuestal, al colocar 600 mil millones de pesos, en este empeño que nosotros queremos se vuelvan constantes durante 20 años hacia adelante, para poder iniciar lo que llamamos la revitalización de la selva amazónica”.

Y propuso un acuerdo nacional: “Unas condiciones mayores de equidad social nos pueden llevar a la paz, hay una ventana de oportunidad. Yo creo que es el momento de la reforma social, es el momento para que esta sociedad sea más igualitaria. Por tanto, es el momento de un Acuerdo Nacional. (...) Un acuerdo nacional no es que ceda al pobre, no es que se arrodille el que no tiene, no es que se llene de temor la que siempre ha sido excluida”.