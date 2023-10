Incursión en Tierralta: ¿hubo alianza entre militares y Clan del Golfo?

En un informe que reposa en el Ministerio del Interior se plantean varias hipótesis de lo que ocurrió el pasado 11 de septiembre en Tierralta, Córdoba, donde un grupo de militares intimidó y amenazó a la comunidad de esa zona. Una vez se conocieron los hechos, todos los entes competentes tomaron decisiones, inclusive el Ejército apartó del cargo a los altos mandos implicados.

Pero ahora el caso ha tomado un giro importante, pues ahora se habla de una supuesta alianza entre militares y algunos miembros del Clan del Golfo para tomar el control del territorio y quedarse con los cultivos de coca.

De acuerdo con la revista Cambio, el informe señala que todo se trató de un plan del grupo armado ilegal para sacar al Ejército de la zona, y que además contó con la participación de militares, líderes de la comunidad e incluso una ONG conocida como Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, en la que Juan Fernando Petro, hermano del presidente, funge como alto comisionado del Cuerpo de Paz.

En su momento, el hermano del presidente Petro señaló: "Con gran emoción recibo la elección como Alto Comisionado del Cuerpo de Paz de la comisión latinoamericana de Derechos Humanos. Toda mi vida he trabajado por la paz, la justicia social y la reconciliación, hoy podremos promover la Paz en Nuestra América".

Según señala ese medio, los propios habitantes de la zona habrían reafirmado esa hipótesis de que todo se trató de una estrategia para desprestigiar al Ejército, sacarlo de la zona y poder controlar el negocio del narcotráfico.

“Este último hecho (11 de septiembre) ambienta la presión realizada por miembros de fuerzas militares a indígenas para que salgan de la zona, teniendo en cuenta la declaración de esta como zona de reserva campesina, lo que de manera directa conllevaría a que se establezca el cambio de uso del suelo y el posterior repoblamiento del territorio orientado por las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocido también como Clan del Golfo), con la llegada de personas provenientes de Urabá”, dice el informe revelado por Cambio.

Además, en el informe reposa que el Clan del Golfo tomó control hasta de la vocería de la comunidad a través de miembros o aliados que se hacen pasar por líderes de la zona. Prueba de ello es que durante la reunión, celebrada el pasado 20 de septiembre entre la comunidad y el gobierno nacional, una de las voceras de la población fue una mujer que se presentó como representante de la Comisión Latinoamericana de Derechos humanos. Sin embargo, según el documento, a la mujer “en esa zona la conocen como la política de las AGC".

Por su parte, el ministro de Defensa Iván Velásquez señaló en diálogo con La W que lo ocurrido en Tierralta "es una investigación que tiene que continuar, hay muchos hechos que no son muy claros como para dar un resultado contundente para hacer una afirmación ahora o para tener un resultado contundente”.

Además no descartó la posible alianza entre el Clan del Golfo y militares. "Lo que sí aparece y es una realidad, yo mismo la percibí en la visita a Bocas del Manso, es que esto fue aprovechado por unos voceros que yo juzgo no son precisamente voceros de la comunidad, más vinculados a intereses del ‘Clan del Golfo’ para que el Ejército saliera de ese territorio, esto se ha repetido en algunas regiones del país, en una clara instrumentalización de la población civil a la que pretenden poner en contra del Ejército pidiendo que salga de algunas regiones”, afirmó.

Aclaró que no se puede afirmar en este momento que haya una alianza, pero todo es materia de investigación. "Yo no podría afirmar de manera contundente que si, o que no, siempre hay una posibilidad que en el trabajo que se desarrolla en en los territorios algunos elementos del Ejército pudieran estar en contacto con integrantes de organizaciones ilegales, son temas que no podemos descalificar de entrada, es un asunto que debe ser materia de investigación como se viene haciendo”, puntualizó.