Humorista ‘Don Jediondo’ denuncia amenazas en su contra

Indicó que meses atrás recibió intimidaciones por parte de uno de sus provisores, quien —aseguró— envió a sus empleados a protestar en una de las instalaciones de su restaurante en Bogotá.

“Me dijo que si no le daba unos millones me iba hacer un escándalo, que tenía que vender unas facturas a gente mala, y que me iba a cobrar a las buenas o a las malas”, precisó ‘Don Jediendo’ en una entrevista para Caracol Radio.

Durante esa manifestación, que se produjo el fin de semana pasado, varios comerciantes de la central de alimentos exigieron al comediante pagar todas las facturas que les adeudan.