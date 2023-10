“Cuando mi mamá había fallecido, las burlas siguieron y se hicieron dobles”

La torta con concepto de Mickey Mouse era pensada para una fiesta infantil. Tras recibir el pedido, la persona que realizó el encargo estuvo insatisfecha y decidió denunciarlo a través de sus redes sociales.

“Hemos mandado a hacer este pudín muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Miren esta vulgaridad, qué pudín tan horrible”, expresó el cliente.

El auge en redes sociales que tuvo esa publicación provocó que las ventas de la tienda de repostería se fueran 'a pique' y las bromas no pararon, a pesar de que la mujer publicó el porqué del resultado.

“Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momentico, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, relató Cantillo en su momento.