“Ella sabía y no me informó de dónde procedía el billete”: tío de Day Vásquez

"Le voy a decir me haces el favor y tú cuando vayas…Y a ella se lo voy a decir, me haces el favor y tú cuando vayas a hacer negocios no ocupes a nadie. Si nos va a ocupar, ocúpanos a tu papá y a mí que nosotros sabemos y podemos enfrentar la situación. Y si nos van a joder a nosotros que nos jodan pero tú no tienes que estar metiendo a terceras personas aquí para que después esto se forme un caos. Ya se lo voy a decir porque no es justo", dijo Castro.

Seguidamente, César respondió: "Sí, sí porque ella sí sabía de eso y eso no me lo informó de dónde procedía el billete ese para hacer esas negociaciones. Si yo sé de todos estos enredos. Ella actuó de mala fe conmigo porque ella tenía que ser sincera porque yo de buena voluntad, sin ningún interés, le quise servir no para que me jodiera. Yo en esto no me he beneficiado. El afectado de todo el baile voy a ser yo. Ni ella, ni Nicolás, sino quien va a quedar en el baile soy yo. ¿Quién me va a pagar los abogados? A Daysurys le pagan los abogados. Nicolás tiene con qué pagar los abogados. ¿Y yo? Pa la cárcel. Yo tengo que justificarlo ante la Fiscalía, ante la Dian, de dónde provienen esos dineros, si no me clavan por lavado de activos, mínimo seis años de cárcel y los demás van a quedar contentos. No señor".

Si bien la propiedad no se pudo adquirir al final, se evidencia que las pruebas presentadas por la Fiscalía afectan a César Vásquez así como también a los papás de Day Vásquez quienes, al parecer, sí estaban enterados de la clase de negocios que manejaba Day y el hijo del presidente.