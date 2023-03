Un acuerdo no es para ver cómo un presidente de izquierda se arrodilla: Petro

“De ahí que la tesis del acuerdo nacional me parece clave, pero no es un acuerdo nacional para ver cómo el presidente de izquierda se arrodilla y sigue haciendo lo mismo que hacían los anteriores presidentes. Ese es otro engaño. Eso no es entender el electorado colombiano”, aseveró el mandatario al intervenir en el IV Foro Colombia – Unión Europea, que se realizó en el Hotel Radisson de Bogotá.