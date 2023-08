Partidos planean solicitar parte de salud a Petro por incumplir agenda

Dos partidos políticos están considerando realizar una solicitud a la plenaria del Senado para que se conforme una comisión médica con el fin de verificar el estado de salud del presidente Petro y, en últimas, determinar si es apto para el cargo.

La propuesta surge de una preocupación por parte de diferentes sectores políticos ante las constantes inasistencias que ha tenido el mandatario a sus compromisos de agenda a nivel nacional e internacional.

Y es que en tan solo 13 meses de Gobierno el jefe de Estado ha acumulado más de 85 desplantes y en la Casa de Nariño nadie sabe realmente el por qué de sus inasistencias.

Su ausencia más reciente fue en Cartagena con los empresarios de la Andi en el cierre de la asamblea. Al parecer, en más de 50 años de historia del país, ningún presidente había dejado plantado al gremio. ¿La excusa? “un cambio en su agenda”, fue la respuesta de su jefa de prensa, María Paula Fonseca.

La comunidad no logró tener más respuestas y no quedó claro si el presidente Petro tuvo otros compromisos que atender, o si tuvo algún problema de salud. Se especula que la condición médica del mandatario no es la mejor y que algo grave podría estar pasando.

Carolina Arbeláez, representante de Cambio Radical, señaló que aunque no hay legislación alguna que obligue a dicho examen, las bancadas sí pueden tramitar ante la presidencia del Senado que se pida ese diagnóstico médico al presidente.

“La solicitud es que a través de la presidencia del Senado se solicite un parte de salud del presidente Gustavo Petro. Que se solicite ante la Academia Nacional de Medicina que acompañe esta comisión con la Federación Médica Colombiana y un tribunal de ética médica que permita practicar el examen médico pertinente”, explicó.

Asimismo, el representante Christian Garcés también cree que hay un vacío en la Constitución Política porque no hay un artículo que obligue a un examen para el mandatario.

"Radicaremos el martes (22 de agosto) una proposición para que sea aprobada la solicitud del examen médico ante una junta médica para tener un dictamen que permita saber si tiene la condición necesaria para gobernar el país, o, si tiene una situación de incapacidad absoluta que lo obligue a dejar el cargo”, indicó.