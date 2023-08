“Tanto al diésel como a peajes se les congelaron precios”: Petro a camioneros

“El Gobierno no ha subido el precio del diésel, ni ha contemplado incrementos este año del precio del diésel. No hay ningún motivo para que los camioneros amenacen con un paro con el argumento de que está subiendo el precio del diésel. Es un objetivo absolutamente electoral y político que no podemos aceptar”, dijo el ministro de Hacienda.

En diálogo con ‘Blu Radio’, Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, advirtió que el gremio no plantea hacer bloqueos, pero ante un eventual aumento del diésel, los transportadores no podrán cumplir con las rutas y por ende el país se paralizará.