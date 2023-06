Gustavo Petro habla en ceremonia de ascenso de subtenientes del Ejército

En el marco de la ceremonia de ascenso a subtenientes ‘Curso General Jorge Duarte Blum’, el presidente Gustavo Petro aseguró que ningún funcionario de su Gobierno está autorizado para realizar interceptaciones telefónicas ilegales.

“La cúpula militar aquí presente sabe perfectamente que ni el presidente ni ningún alto funcionario de este gobierno les ha dado alguna orden que tenga que ver con romper la institución, es más quedan ustedes autorizados por el presidente de la republica por si eso ocurriese ustedes mismos lo denunciaran. Aquí no puede quedar ni mancha ni duda si quiera de que este Gobierno va a repetir las suciedades que otros gobiernos hicieron", dijo el mandatario.

"Aquí a nadie se le ha ordenado una sola interceptación telefónica ilegal. Ni se les ha dado esa orden, ni se las dará porque el respeto a los derechos humanos se respetan. La base de la democracia es el respeto a los derechos humanos", agregó.

Renglón seguido, Petro se pronunció sobre el escándalo que rodea a su exmano derecha, Laura Sarabia, quien laboraba como jefa de gabinete.

“Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba en todos estos eventos, en quien cierta forma era mi mano derecha. No han parado ni siquiera qué podría pensar una joven mujer recién parida, dicen en mi tierra, con su primer niño… cuándo le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra y que reacciona dentro de la ley. Que se usó el polígrafo que yo no he podido saber dónde queda y que se usa desde el primer gobierno de (Juan Manuel) Santos. (…) Allí nadie llega a pasar por ese tipo de pruebas sin su decisión compartida, autorizada por la persona. Eso es lo único que pasó ante una sospecha” , señaló.

Posteriormente, ratificó que su Gobierno "No intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, de jueces, de periodistas, de opositores. A los opositores los cuidamos y es un deber de la fuerza pública el cuidarlos. No les puede pasar nada. Somos responsables de la seguridad de nuestra oposición. Por tanto pueden investigar hasta donde quieran. Mis propias indagaciones hechas estos días me dan confianza porque hubiera sido terrible el que mi Gobierno una indicación que contradijese los objetivos por los mismos que hemos luchado durante décadas”.

Mientras

