“Defiendo el Seguro Social”: Guillermo Jaramillo, nuevo minsalud

“Aquí se ha juzgado mal al Seguro Social. Yo defiendo al Seguro Social. Cuando no aceptamos que Gaviria que acabara con el seguro social, lo marchitaron, no le dejaron reclutar ningún nuevo paciente, no dejaron ni siquiera que ningún régimen subsidiado entrara al seguro social”, señaló.

Sin embargo, también fue enfático en decir que no es que pretenda que se vuelva al antiguo sistema, pero que sí defiende el hecho de que sea público. “Yo no estoy pidiendo que volvamos al Seguro Social (…), pero yo viví y trabajé 7 años y medio en un régimen eminentemente público en Suecia y funciona perfectamente bien, el sistema en Canadá es absolutamente público y funciona bien”.

Así las cosas, Jaramillo sigue la línea del presidente Petro de estatizar la salud colombiana y de su antecesora Carolina Corcho quien también defendió esa tesis y que le valió al Gobierno nacional que tres bancadas que hacían parte de la coalición oficialista se negaran a acompañar la reforma a la salud que avanza en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.