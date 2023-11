Gobierno niega que contratación se vaya a hacer “a dedo” con nueva directriz

Añadió así mismo que "esta medida pone el 100% del riesgo en el Estado. Es decir, si algo llega a salir mal en la ejecución, no habrá un tercero jurídico a quien demandar, ni que responda por la negligencia del servicio público. El gobierno Petro ha emitido esta directriz porque la incompetencia de sus ministros no los ha dejado ejecutar presupuestos. Nos están quitando el dinero en impuestos y nada que lo ejecutan. Si no han podido ejecutar, ¿qué le hace pensar a este desgobierno que hacerlo de manera directa los hará más eficientes, si ya han demostrado ser unos inútiles? Este es el cáncer del socialismo. Cada directriz nos hace más pobres, corruptos, y pone a merced de la ralea politiquera de izquierda el futuro de nuestro país. Esto es lo que ellos quieren: eliminar a los privados, aumentar la burocracia, y cooptar el establecimiento a su antojo. El 'cambio' decían".

Y el abogado José Abuchaibe advirtió que esta directriz de "ejecutar sus presupuestos de manera directa, sin involucrar a terceros" lo que hará es "afectar a las regiones y los contratos interadministrativos, ¿por qué Petro tomó esa decisión?, ¿resultados electorales?, ¿retaliación?".