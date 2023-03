Gobierno no descarta levantar cese al fuego con el Clan del Golfo

"No ha estado sobre la mesa la suspensión o el levantamiento del cese, pero no se cierra la posibilidad de que se levante en cualquier momento en la medida en que no haya condiciones para garantizar la tranquilidad en el territorio", expresó el alto funcionario a periodistas.

El lunes, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que el Clan del Golfo rompió el cese el fuego bilateral y no fue capaz de dar un paso hacia el sometimiento colectivo a la Justicia propuesto por su Gobierno como parte de la política de paz total.

"El Clan del Golfo no fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la Justicia que se estaba preparando jurídicamente, parece privilegiar más sus negocios y mantenerse en esos negocios y obviamente por ahí no hay una posibilidad de negociación", dijo Petro en el programa radial Colombia Hoy, de la Presidencia.