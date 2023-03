Gobierno convoca Comisión de Garantías Electorales para abril

Entre las peticiones que elevó el registrador al Gobierno Nacional están las garantías de seguridad ante la alerta que inicialmente hicieron los gobernadores del país por la posible incidencia de situaciones de orden público en el marco de las contiendas electorales.

La advertencia del registrador Vega, se enfatizó en que “si no se apoyan las Fuerzas Militares y el Gobierno Nacional no entra a corregir estas situaciones, las elecciones territoriales se pueden ver afectadas. Aspiramos no volver a épocas, de hace décadas, en las que tocaba aplazar elecciones y correr puestos de votación”.

La procuradora indicó además que los departamentos que requieren especial atención para evitar situaciones de orden público durante los comicios son: Santander, Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Cauca, Meta, Guaviare y Caquetá.

Suspensión de las elecciones en algunos municipios, constreñimiento al elector y amenazas a candidatos hacen parte de los hechos que los gobernadores del país temen que se vuelvan a presentar en Colombia en vísperas de esta jornada de elecciones.