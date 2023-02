Vicepresidenta pide virar hacia una cooperación internacional para la paz

"Yo crecí en medio del conflicto armado. Gran parte de la cooperación que he visto ha estado encaminada a fomentar la militarización. Esto en entornos donde no hay agua potable, donde no hay vías de conectividad, donde no hay desarrollo agroalimentario que le permita a las comunidades vivir en dignidad.

Lo que pienso hoy frente las múltiples crisis que está enfrentando la humanidad es que hay que cambiar las formas de como se ha desarrollado la cooperación. Es importante cambiar la visión de la cooperación para el desarrollo. Debemos apostar por una cooperación para la justicia social, climática, de género. Una cooperación para la paz", dijo la funcionaria ante el pleno.

Por eso, concluyó, "nuestro mayor compromiso como Gobierno del cambio es con la paz total y con el cierre de brechas de desigualdad para que Colombia pueda convertirse en una potencia mundial de la vida".