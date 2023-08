Procuraduría pone la lupa en sobrecostos por $460 millones en el PAE samario

Sumado a lo anterior, la administración municipal habría autorizado el pago a pesar de no contar con los soportes que justificaran los valores ejecutados por ese ítem

“La destinación de los recursos por este factor no se realizó con ajuste a la regulación establecida, y no estuvo debidamente justificada porque no se nota en ningún momento la planeación suficiente que justifique los dineros asignados para tal fin”, explicó el órgano de control.