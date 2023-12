Fiscalía ya adelanta investigaciones sobre la licitación de pasaportes

La ex directora de la Agencia Nacional de Defensa del Estado, Martha Lucia Zamora aseguró que se enteró de reuniones en París, Francia, para "cuadrar" la licitación de los pasaportes que contó la participación del canciller Leyva, Jorge Leyva y el exfiscal Juan Carlos Losada.

"Son reuniones que se están llevando a cabo en París. Me dieron los nombres de las personas. Yo tengo una información que no he corroborado, pero pondré en conocimiento a ñas autoridades. Para que se verifique. Son hechos graves donde corren ríos de millones de pesos por el proceso de licitación", reveló Zamora en diálogo con La W Radio a tempranas horas de este mismo lunes.