“En el Puerto de Barranquilla no hay control de incautación de cocaína”

"Yo sí creo que podemos presionar un poquito porque esto no puede ser simple y llanamente que la gente crea que es que la lucha contra el narcotráfico solamente se hace discutiendo en foros: no se hace en foros, se hace capturándolos, incautando bienes, se hace incautando, se hace erradicando; no se hace filosofando”, dijo el funcionario.

En este sentido, añadió el jefe del ente acusador que "más o menos el promedio que tenemos desde 2021 es de unas 28, 29, 30 toneladas al mes. El mes pasado cerramos en 20, que no es una cifra mala, y en este vamos en siete, que es una cifra mala. Y en destrucción de laboratorios más o menos el promedio son unos 180 o 190 al mes: el mes pasado tuvimos 287, que es una buena cifra promediando la destrucción, y este mes tuvimos 45, luego, hemos bajado".