“Es falsa la información sobre presunto abuso sexual en Guaviare”: Barbosa

"Con actividad investigativa y con la comunidad Nukak se concluyó que no se ha encontrado nada sobre el caso presentado por Univisión, replicado en Colombia. Sabemos que existen graves problemas de DD.HH., pero no sobre la construcción de ficción. Así no se hace el periodismo", indicó el fiscal.

De acuerdo con el jefe del ente acusador, investigadores estuvieron en el departamento del Guaviare para recopilar información del caso. Entrevistaron al director regional del Bienestar Familiar, a la defensora de Familia y al cuerpo de salud del departamento, quienes manifestaron que no hay ningún reporte sobre el presunto abuso.

"Se entrevistó al director regional de Bienestar Familiar que lleva nueva años en esa entidad y manifestó que no ha tenido conocimiento o información sobre ese caso... Se hicieron inspecciones a las carpetas del ICBF entre el año 2018 y 2020, no se encuentra ningún reporte de los hechos narrados por el medio de comunicación (Univisión)...