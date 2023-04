Mujer que no paga en establecimientos de Medellín tendría trastorno bipolar

"Solicitamos a la familia de esta mujer hacer algo por ella. Pasó hoy en un restaurante cerca a la 70, altura de Mondongos. Pidió un buen menú y la tarjeta le rebotó. Luego dijo que iba a sacar dinero”, se escucha en uno de los videos.

Ante el caso, sus familiares revelaron a ‘El Colombiano’ que fue diagnosticada con trastorno bipolar y, supuestamente, se resiste a continuar con el tratamiento.

Según su familia, la mujer es identificada como Daniela Alzate Velásquez, de 31 años y es vista por las calles sin compañía, al parecer, el trastorno que padece la conlleva a tener distintos episodios.

“Ella no acata las reglas. Ella no cumple con las directrices de un hogar. Ya no puedo vivir con ella. He llorado. Estoy desesperada. Cuando me pide comida, le doy, le lavo la ropa” explicó uno de sus familiares.