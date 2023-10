Consejo de Estado niega a docentes demanda por $4.5 billones

Con fallo histórico del Consejo de Estado , la nación no tendrá que pagar $4.5 billones tras decretar que los docentes estatales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en la ley 50 de 1990, pues esta no es aplicable para el régimen del magisterio contenido en la ley 91 de 1989.