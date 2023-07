“Cambiamos la estrategia jurídica en la Corte para lograr cerrar el caso”

R.

Este era un caso distinto al fallo del año pasado, no se centraba concretamente en los derechos de las comunidades: aquí se hablaba del lecho y del subsuelo marino, luego entonces la Corte en su providencia no se pronuncia con respecto a los derechos ni a los elementos culturales de las comunidades del archipiélago. Ahora bien, sin perjuicio de que eso no haya hecho parte del análisis central, de todas maneras este es un elemento fundamental que supera ampliamente la contienda jurídica, y en ese sentido Colombia y este gobierno en particular ha tomado muchas decisiones y se analiza la adopción de políticas públicas que privilegien especialmente los derechos de la comunidad raizal.