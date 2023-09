Bogotá se prepara para una masiva marcha ‘por la vida’ el 27 de septiembre

Representantes de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) ya han comenzado a llegar a Bogotá desde diferentes regiones del país, incluyendo el Cauca, La Guajira, Catatumbo, Amazonas y Putumayo. El Gobierno informó que brindará apoyo logístico a estas comunidades, conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional.

Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, desmintió rumores sobre ofrecimientos de Internet a cambio de participación en la marcha. De acuerdo con lo que dijo, "es falsa la información que circula por WhatsApp” en donde se señala a su cartera de ofrecer Internet a las Juntas de Acción Comunal de veredas en varios municipios de Cundinamarca a cambio de salir a manifestarse el próximo miércoles. "No tenemos nada que ver con esa convocatoria y me parece una manera irresponsable si alguien la está haciendo. No es el Ministerio del Interior, entre otras cosas, porque el Ministerio del Interior no entrega Internet”, afirmó.