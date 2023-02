El plan del Gobierno para pasar de un 60% a un 85% de conectividad en el país

Estas redes, agregó, van a ser complementarias a la estrategia nacional que se tiene ya en marcha con la industria móvil.

"Nosotros tenemos como compromiso pasar hoy del 60%, en que encontramos conectada a Colombia —y si nos vamos a la ruralidad, pues aquí la desconexión es de un 70% de los colombianos que no tienen acceso a ninguna posibilidad de comunicación—a conectarnos en un 85%, para lograr no solamente tener comunicación, sino algo que nos ha pedido el presidente, y es que esa conectividad sea para la productividad. En la diversidad de nuestros territorios existen diferentes alternativas de comunicación. No es lo mismo conectar al Amazonas, a La Guajira, al Pacífico, a nuestra Orinoquía o aquí, a nuestro Altiplano Cundiboyacense", indicó Urrutia.

Explicó además que hoy en día el marco legal permite que cualquier persona natural o jurídica que quiera prestar un servicio de telecomunicaciones por mandato de la ley lo puede hacer, mientras con unos requisitos que deben acreditarlos ante el Ministerio de TIC.