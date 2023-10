“Le invitamos a que sea coherente en su discurso”: EMC a Petro

Renglón seguido, el Estado Mayor Central dejó entrever que romperían el diálogo si las Fuerzas Militares continúan con sus operativos en su contra.

"Si la dinámica va a ser la misma que con gobiernos anteriores de negociar en medio de la guerra, ya todos conocemos los resultados. No se equivoque o se deje engañar de sus asesores militares solicitando plazos para golpearnos, nuestra solicitud de cese al fuego para sentarnos a conversar no es una muestra de debilidad o miedo, solo un ejercicio de sentido común basado en la historia cercana de los procesos, estamos preparados para abordar con altura diálogos profundos con usted y sus delegados o enfrentarnos en los campos de batalla hasta que sea la presión de la guerra y los muertos los que nos vuelvan a acercar, usted decide", señalaron.

"Le invitamos Petro a que sea coherente en el discurso, cambiar la coca por otro producto no es un cambio real, sabemos que usted no es un revolucionario sino un liberal con discurso desarrollista, pero para nosotros no hay revolución sin cambios estructurales", añadieron.