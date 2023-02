Periodista Érika Zapata confesó duro momento de su vida: “me quería morir”

Sobre su carrera profesional, también confesó que ha tenido experiencias muy desagradables. Contó que cuando trabajó en el noticiero de Teleantioquia sufrió malos tratos por parte del director.

“Me trató muy mal, me humillaba, me hacía sentir que todo lo hacía mal, como hablaba, como preguntaba”, dijo.

La periodista afirmó que cuando fue despedida de ese empleo tuvo una de las peores crisis de su vida.

“A mí no se me daba nada. Y me eché a morir unas 10 veces, cuando a mí me echaron de ese último trabajo, me quería lanzar de ese edificio. Yo lo cuento con charla, pero es la verdad. Yo llegué a la crisis existencial más verraca que me quería morir, porque yo le daba a lo laboral una prioridad muy grande. Ni siquiera comía, me mantenía toda flacuchenta y llorando hasta el punto del desequilibrio mental”.