“Vamos a armar estrategias para prevenir los ataques cibernéticos”

R.

Esta Agencia es un compromiso de campaña del presidente Gustavo Petro, que haremos realidad. Hay que entender que, si no hay seguridad digital, o si no tenemos en cuenta el tema espacial, no podemos lograr un cambio verdadero, y por eso la ciberseguridad y los asuntos espaciales son proyectos de política pública, para que Colombia sea potencia mundial. El proyecto que radicamos plantea la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales como una entidad adscrita a la Presidencia, y será técnica y especializada, enfocada en planificar, articular y gestionar los riesgos de seguridad digital en Colombia, y establecer la gobernanza e institucionalidad de una política nacional espacial.