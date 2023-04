Entre el escepticismo y la necesidad viven los vecinos del Nevado del Ruiz

"Yo voy a evacuar, igual nos toca. Me pidieron, aunque nadie nos va a responder por lo que se nos pierda de acá", dice resignado el campesino que afirma que va a seguir las indicaciones de su patrona y por eso saldrá de la finca, que está a casi 4.800 metros sobre el nivel del mar en una zona bajo la influencia del Nevado del Ruiz.

El temor de los lugareños de Murillo es que si salen de sus casas los ladrones pueden llegar a estos sitios y llevarse el ganado y todo lo que encuentren de valor, pues incluso durante la tragedia de 1985 en Armero hubo denuncias de robos y saqueos de lo poco que dejó la avalancha causada por la erupción y deshielo de los glaciares del volcán.

"Yo me voy a mi casa a Manizales", capital del vecino departamento de Caldas, asegura Ortegón, quien recuerda que le tocó vivir la tragedia de 1985 en la que su familia perdió la vivienda pero salvaron la vida.

Su mente se devuelve y dice que lo de Armero fue "brutal, eso fue volver a nacer", y pide más tiempo para narrar los pormenores de esa tragedia que hoy recuerda nítidamente.

Al referirse a otras personas que viven en el área, Ortegón afirma que no sabe si seguirán las órdenes del Gobierno. "Me voy porque los patrones me dijeron que me fuera", señala y concluye: "Esperemos que no pase nada".