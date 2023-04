“Gracias por promover los valores democráticos”: Joe Biden a Gustavo Petro

Ahora bien, al respecto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter para extenderle un sentido agradecimiento al jefe de Estado colombiano.

“Gracias, presidente Gustavo Petro, por su compromiso de abordar el cambio climático y promover los valores democráticos en las Américas”, manifestó el norteamericano.

“Cuando Colombia y Estados Unidos se unen, no hay nada que no podamos lograr”, agregó.

Thank you, President @petrogustavo, for your commitment to addressing climate change and promoting democratic values across the Americas.



When Colombia and the United States stand together, there's nothing we can't accomplish. pic.twitter.com/YFbTx3YgAt