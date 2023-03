Con una canción, Merlano habría anunciado su regreso a Colombia

En el video, Merlano lució un vestido negro e interpretó con bastante pasión el tema ‘La patrona’, de la cantante mexicana Aracely Arámbula.

La letra de la canción parece hacer referencia al sufrimiento que ha padecido en el pasado y la fuerza que ha tenido que utilizar para seguir adelante.

“Todo lo que ayer sufrí, hoy me ha dado la fuerza, para vencer cualquier tormenta cualquier diferencia. El tiempo borra mis heridas, más no me regresa. Lo que un día yo perdí soñando a puerta abierta. Fueron infiernos mis días, en un lugar sin salida, apresaron mi cuerpo pero nunca mi vida. Escuchen bien y mirénme, pensaron que jamás podrían volver. Todas esas mentiras que de mí labraron, hoy se van a arrepentir”, fue el fragmento de la canción a la que Merlano hizo mímica.