“Gobierno nos quiere imponer el cese al fuego”: Eln

"No hicimos ningún reclamo mediático, respetamos los conductos; pero desafortunadamente no hubo respuestas efectivas, no hubo un diálogo constructivo que modificara en el terreno la situación operacional, siguieron la ofensiva militar en nuestras áreas. Por lógica y por inercia del conflicto nuestras acciones militares deben analizarse al igual que se analizan las operaciones de las fuerzas gubernamentales, es de sentido común", indicaron.

Por último, el Eln aseguró que en la mesa de diálogo que se instalará en La Habana, Cuba, se trabajará para lograr un acuerdo de cese al fuego bilateral y otros puntos de la agenda como la participación ciudadana.

"El diseño de participación de la sociedad se realizará en la mesa entre la delegación del Eln y la delegación del Gobierno, con participación de la sociedad, no podrán ser diálogos exprés y sin preparación. Para que no nos vayamos a llevar sorpresas en la mesa, pues esto es lo acordado. En nada la delegación ni el ELN nos hemos salido de lo pactado", concluyeron.