“Ni la guerra en Ucrania tiene tantos muertos como la economía ilícita”

El mandatario durante su intervención en el encuentro habló de temas como la sustitución de cultivos de hoja de coca en el país, y la política de guerra contra las drogas de la que reiteró su rechazo a cómo se ha abordado a nivel global.

En cuanto a la sustitución de los cultivos ilícitos Petro señaló que, "poco hacemos si a la mata de hoja de coca se le reemplaza por una mata de maíz, si no hay un comprador, si no hay una transformación industrial, si no hay medios de transporte, si no hay un mercado que compre el maíz".