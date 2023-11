El naufragio del Gobierno en la paz total

“Ya tenemos la experiencia en Colombia: se acaban las mesas de negociación, se recrudece el conflicto por unos años y a la vuelta de 2, 3 años o más, hay que volver a sentarse a dialogar”, explica el senador.

El Gobierno no se quiere levantar de la mesa, pero sí están preocupados y aseguran que están en un “momento duro, difícil”. “El hecho del secuestro del señor Díaz no es un episodio más, no fue uno más de los tantos que ocurren, es un punto de inflexión”, alega Cepeda.

En esta reunión extraordinaria y en el nuevo ciclo –el quinto– quieren poner sobre la mesa los secuestros, un tema que no iba a estar aún, ya que ese es uno de los últimos puntos de la agenda, concretamente está pendiente de abordar en el capítulo de fin del conflicto, que es de los últimos de la agenda.

Pero el Gobierno cree que hay que abordarlo ya porque “sino el proceso se va a desgastar en su credibilidad, se va a desgastar en la posibilidad de convocar a muchos sectores de la sociedad colombiana y eso lo va a tornar (las negociaciones) en algún momento inviable”.

El ELN, por su parte, quiere condicionar dejar esta práctica, que ellos consideran como parte de su financiación, con otros modos de que les financien como estructura.

Sin embargo, dice Cepeda, “ni la sociedad colombiana ni ningún gobierno que acompaña este proceso estaría dispuesto a hacer una inversión de recursos en financiar a una organización que eventualmente, en cualquier momento, retomaría su accionar militar”.