Nueva Fuerza Democrática convocará a jóvenes y mujeres

En lo que concierne a las reformas que ha planteado el ‘Gobierno del Cambio’, Pastrana Arango indicó que dichas reformas son de los partidos Conservador, Liberal y la U, porque gracias a sus votos ellos van a poder obtener las mayorías y de eso.

“Petro quiere imponernos una dictadura con 20 senadores, y lo que es más triste y es lo que estamos viendo es que el Congreso de Colombia, y ya de esto se han hecho varias denuncias, quieren entregarle facultades extraordinarias”, aseguró.

Añadió además que, en el caso puntual del proyecto de reforma al Código Electoral, sí es necesario pero no de la forma en cómo se está llevando a cabo, teniendo en cuenta las denuncias que se han realizado en contra del registrador Nacional, Alexander Vega, quien no debería ser quien promueve dicha iniciativa. “El registrador no tiene porqué pedir un cambio en el Código Electoral, está haciendo proselitismo político con esta entidad, y el país debe saber esto porque está en peligro la democracia”, puntualizó.