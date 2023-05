“La mesa pasa por una pausa”: ELN sobre proceso con el Gobierno

Alias Pablo Beltrán, jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional, explicó que las actuales tensiones que se mantienen en la mesa de paz con el Gobierno obedecen a las declaraciones de los últimos días de Gustavo Petro, donde cuestionó la capacidad de mano de los comandantes centrales.

“La crisis la genera unas declaraciones del presidente el pasado viernes que entran en contraposición con los elementos que ha planteado su delegación en la mesa. Si la mesa está diciendo una cosa y el presidente otra, nosotros quedamos en el medio y lo que pedimos es una explicación”, señaló Beltrán en un video.

Con respecto a la situación actual del proceso, Beltrán explicó que la "mesa está pasando por una pausa".

"Los trabajos que había hoy lunes los suspendimos a la espera de que hubiera la respuesta del Gobierno. Y quedamos a convocarnos mañana martes para estudiarla. De acuerdo al estudio que se haga de las posiciones, se reactivaría la mesa", señaló.

Renglón seguido, el jefe negociador del Gobierno aseguró que en la actualidad no hay buena comunicación entre los miembros negociadores del Gobierno y la oficina del presidente.

"A mí me parece que ocurrido con el fallido decreto del cese al fuego de diciembre pasado... esa oficina y el presidente mismo no estaban tan enterados de exactamente cómo iba la mesa. ¿Cómo le van a pedir al ELN un cese que no se ha discutido o firmado con el? Entonces uno dicen que o no le informan o le informan mal", dijo.

Por otro lado, Beltrán aseguró que algunas comunidades han sido ignoradas por el presidente.

"Algunas dicen que llegó el Gobierno del Cambio, el Gobierno progresista y no se detuvo la matanza de líderes y eso es una paradoja. Antes del 7 de agosto mataban a los que apoyaban a Petro, después del 7 de agosto siguen matando a los apoyan a Petro. Eso necesita una explicación. Necesita una respuesta del Gobierno, no solo del ELN", dijo.

Con esta, es la tercera vez que la mesa de diálogos entra en crisis. El primer bache se sufrió justo después de que el Gobierno anunciara el 31 de diciembre un cese al fuego bilateral que no había sido pactado en la mesa de negociaciones y que el ELN no tardó en desmentir.



El segundo encontronazo se produjo del atentado del pasado marzo donde la guerrilla mató a 10 militares en una emboscada en un caserío del municipio de El Carmen, en el departamento de Norte de Santander, contra soldados del Batallón Especial Energético y Vial No. 10.



Ambas delegaciones se encuentran en plena tercera fase de los diálogos que en esta ronda los reúne en La Habana, y se espera que se aborde ahí esta nueva crisis.