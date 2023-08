Gabinete ministerial, entre remezones y un bajo rendimiento

“Nosotros no podemos fallar; este es el ‘Gobierno del cambio’ y el cambio es de verdad. No es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje”, sostuvo Petro, quien fue enfático al sostener que no debía haber lugar a errores en “cosas fundamentales” ni tampoco tolerancia a “cualquier indicio de corrupción”.

Transcurridos doce meses de ese momento, el gabinete ministerial de Gustavo Petro ha tenido varias reconfiguraciones. El primer episodio se vivió en febrero de este año con la salida de los ministros de Educación (Alejandro Gaviria), Cultura (Patricia Ariza) y Deporte (María Isabel Urrutia).

Dos meses después, en medio del anuncio de la ruptura de la coalición de gobierno con los partidos Liberal, Conservador y La U, el presidente Petro solicitó la renuncia de todo el gabinete y aceptó la de siete ministros: Interior, Hacienda, Agricultura, Salud, Ciencia, TIC y Transporte, así como del entonces director del Dapre, Mauricio Lizcano.

El último capítulo se vivió hace algunas semanas con la renuncia de Irene Vélez al Ministerio de Minas y Energía, en medio de fuertes críticas por un presunto caso de tráfico de influencias.