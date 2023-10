“Es lamentable que no haya procedido una preclusión”: Duque sobre Uribe

Cinco meses demoró el estudio, con ponencia del magistrado Carlos Andrés Guzmán Díaz. A la audiencia también fueron citados los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, así como el senador Iván Cepeda Castro; el ex fiscal general Eduardo Montealegre; el ex vice fiscal Jorge Fernando Perdomo; y Deyanira Gómez, ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, ambos avalados como víctimas en el proceso.

Se trata de la primera vez que un proceso en contra de un ex presidente del país llega a estas instancias.