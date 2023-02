Drama en la Sierra Nevada: no hay ni paz total, ni cese al fuego

Según el experto en conflicto, tras el cese al fuego, el número de homicidios –que mantenía una tasa altamente preocupante en 2022– disminuyó en las últimas semanas, en cambio, otro tipo de delitos como la extorsión, el secuestro, el desplazamiento, el reclutamiento y la compra de armas han aumentado.

“Esto es muy grave. Estamos midiendo el cese de hostilidades solamente a partir de una acción violenta que es el homicidio, pero no estamos revisando otros delitos en el territorio que están aumentando. El cese al fuego no se ha respetado. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (Los Pachenca) han respetado parcialmente el cese. El Clan del Golfo no lo ha respetado. Ellos cometieron una masacre en La Guajira y cometieron dos masacres en el Magdalena”, reveló Dimas en diálogo con EL HERALDO.