“Mejores condiciones para trabajadores arrojan una sociedad más productiva”

Durante el discurso, el presidente dijo también que seguirá insistiendo en las reformas sociales.

"Mientras América Latina empezaba a gritar libertad después de las dictaduras, Colombia seguía en silencio siguiendo el autoritarismo, hasta que despertamos, pareciera un triunfo de un pueblo que supo estallar en manifestaciones, y pudo colocar en el centro de la discusión pública la reforma social", dijo el jefe de Estado mientras los asistentes coreaban "resistencia, resistencia".

Y siguió el mandatario: "Terroristas les dijeron, aún hay decenas presos, pero lo que estaban poniendo en la barricada era la bandera de la dignidad, de la democracia, de la libertad. Gracias a esa lucha yo estoy aquí".

"Esa juventud dejó la barricada y fue a las urnas, porque ahí se podía cambiar la historia de Colombia (...). Pero algunos de los poderosos pensaron que los demás obstáculos internos y externos, como el Congreso, pueden acorralar a Petro, creían que Petro acorralado bajaría la idea del cambio social, que se acomodaría para vivir tranquilo, por el hecho de ser el primer preside te de izquierda de Colombia. Pero me parece que ese no es nuestro destino, que para eso no estamos aquí", indicó.

Y concluyó que "el intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución, lo que se necesita es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con Bolívar, Melo, López Pumarejo y Gaitán. La mayoría de Colombia pertenece a la clase obrera, me pregunto si es necesario que el pueblo se decida a gobernar, un gobierno de mayorías, de un pueblo movilizado".