Diego Guauque habló sobre las amenazas que ha recibido por su trabajo

Sin embargo, explicó que no todo ha sido agradable, pues por distintos reportajes que ha desarrollado en los últimos años ha sido víctima de amenazas. Ante esto, la Unidad Nacional de Protección le entregó un esquema de seguridad.

“La UNP me protege, gracias a Dios. Toca, porque hay reportajes más duros que otros en zonas de todo el país. Hay situaciones difíciles. Ya llevo 14 años, me han sacado revolver, cuchillo. Uno aprende a protegerse y saber hasta dónde me puedo meter porque tampoco puedo arriesgar mi vida”, relató.