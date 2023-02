“Me parte el alma”: Diego Guauque luego de ser visitado en UCI por su padre

Guauque de 43 años antes de padecer quebrantos de salud, se destacaba por hacer investigaciones periodísticas en Colombia que posteriormente eran dados a conocer todos los domingos en el programa donde trabaja.

“A principio de año me descubrieron que tengo un sarcoma dentro del abdomen, me hicieron unas biopsias y me lo encontraron. ¿Cómo sucedió todo esto? Pues la verdad fue muy sorpresivo para mí, yo estaba muy bien de salud”, dijo el periodista.