Destruyen tumba de Kaleth Morales: su padre pide que la respeten

"Hoy encuentro la tumba de Matín en el estado que pueden observar en las fotos, algo que me llena de mucha tristeza e indignación". Y agregó que no es la primera vez que pasa. "Usualmente, las personas se roban las flores, las piedras, se van a tomar allá, o se sientan y apoyan sobre la tumba para tomarse fotos. No es justo, exigimos respeto”, exclamó.