Aumenta desaprobación del presidente Petro y se sitúa en 63%: Opinómetro

Frente a la pregunta “¿Usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país?”, el 63 % de los colombianos encuestados respondió de manera negativa, lo que indica un aumento de un punto porcentual respecto a la anterior medición hecha del 13 al 15 de septiembre.

Por su parte, solo un 30 % aprueba la gestión del jefe de Estado, imagen positiva que no ha variado respecto al anterior sondeo realizado por la misma encuestadora. Mientras que el 3 % no responde y el 4 % restante, no sabe.