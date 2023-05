Denuncian mal funcionamiento de consulado colombiano en Miami

"Cuando entonces traté de conseguir una cita a través de internet tardé en obtenerla 2 semanas, ya que, entre otras cosas, una vez que se accede al apartado de la petición se debe completar en solo 2 minutos, lo que hace que sea muy complicado", señaló visiblemente contrariado.

Otro de los que denunció sentirse perjudicado es Oscar Gaitán, de Armenia, capital del departamento del Quindío, también con doble nacionalidad, que señaló a EFE que en su caso, ante la imposibilidad de ser atendido en Miami, tuvo que viajar a Colombia, donde demoró 6 meses el proceso para obtener su pasaporte.

"En el Consulado General de Miami me dijeron que no me podían atender y que la solución era que viajara a Colombia", dijo, tras subrayar el perjuicio económico que le ha causado todo el proceso.