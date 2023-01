Gobierno le habría propuesto al Eln reunión de emergencia

La delegación del Gobierno nacional estaría a la espera de la respuesta del equipo negociador del Eln. El srgundo ciclo de conversaciones seguirían con México como sede.

En el comunicado de este lunes emitido por el grupo guerrillero, el Eln adviritió que "no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno, que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso".